Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfall gesucht, Unfallflucht, Unachtsamer Fahrradfahrer

Aalen (ots)

Gaildorf: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Donnerstagmittag um 13:10 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker die Gartenstraße in Fahrtrichtung Kernerstraße. Zur selben Zeit überquerte bei Starkregen ein 88-jähriger Fußgänger den zurzeit ausgestrichenen Fußgängerüberweg aus der Stadtmitte kommend in Richtung eines Lebensmitteleinzelhandels. Als dieser sich auf dem Überweg befand, wird er durch den Unbekannten mit dem linken Fahrzeugeck erfasst und zu Fall gebracht. Zusammen mit weiteren Personen hilft der Unbekannte Mann, dem 88-Jährigen auf und führt diesen zu seinem geparkten Pkw beim Lebensmittelgeschäft. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, da er sein Fahrzeug um parken müsse, aber bestätigte anschließend zurückzukehren, was er jedoch nicht tat. Der 88-Jährige verletzte sich nach diesem Zusammenstoß leicht. Der unbekannte Mann soll zwischen 40 und 60 Jahre alt gewesen sein, schlanke 1,8m groß und ein dunkles/blaues Fahrzeug gefahren haben. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher bzw. zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 15 und 16:30 Uhr soll in der Neubergstraße ein bislang unbekannter Lkw beim mehrmaligen Rangieren einen in einem Einmündungsbereich geparkten Van der Marke Ford und einen Anhänger der Marke Humbauer beschädigt haben. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen weißen Lkw mit orangefarbenem Kranaufbau handeln. Am Van sowie am Anhänger entstand ein gesamter Sachschaden von 3000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Ilshofen: Unachtsamer Fahrradfahrer

Am Donnerstag um 12:10 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem Pedelec die hintere Ausfahrt einer Arena in der Justus-von-Liebig-Straße und wollte am Kreisverkehr in Fahrtrichtung Kleinallmerspann fahren. Aus der Fahrtrichtung Kleinallmerspann kam zur selben Zeit eine ordnungsgemäß fahrende 38-Jähriger mit einem Pkw der Marke Seat. Aus Unachtsamkeit kollidierte der Pedelec-Fahrer mit dem vorderen rechten Kotflügel und wurde anschließend auf der gesamten Länge des Fahrzeuges abgewiesen, worauf er anschließend seitlich auf die Straße fiel. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell