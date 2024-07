Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Bedrohung, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 90 Jahre alte Frau lief am Donnerstag gegen 15.45 Uhr den Gehweg am Alten Postplatz entlang. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines silbernen Pkws aus dem dortigen Parkhaus aus. Dieser erfasste die Frau, welche stürzte und sich verletzte. Ihr wurde von Passanten geholfen, auch der Fahrer stieg kurz aus. Er entfernte sich jedoch anschließend. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 zu melden.

Waiblingen: Mülltonnen angezündet

Unbekannte setzten in der Nacht auf Freitag Mülltonnen vor dem Jugendtreff in der Salierstraße in Brand. Die Feuerwehr rückte kurz vor drei Uhr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften an. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen untere Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Vorbeifahren

Rund 12500 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Eisentalstraße ereignete. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishi streifte beim Vorbeifahren den Audi eines 60-Jährigen.

Backnang: Zwei Männer nach Streitigkeiten bedroht

Am frühen Freitagmorgen gegen 03:45 Uhr befanden sich zwei alkoholisierte Männer im Alter von 30 Jahren und 36 Jahren an einer Bushaltestelle in der Sulzbacher Straße. Die beiden unterhielten sich wohl so laut, dass es zum Streit mit einem dortigen Anwohner kam. Im Zuge des Streits soll der 18-jährige Anwohner einen messerähnlichen Gegenstand gezeigt haben und die beiden Männer damit bedroht haben. Die Polizei konnte den 18-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnung ermitteln. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell