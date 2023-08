Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einen Verkehrsunfall mit Flucht an einem geparkten schwarzen VW Golf Kombi an der Borkener Straße. Das Auto stand am Donnerstag zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Straße, nach ersten Erkenntnissen passierte der Unfall beim Vorbeifahren (Fahrtrichtung Süden). Den Spuren vor Ort nach müsste es sich beim Auto des Verursachers um ein gelbes Fahrzeug handeln. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Ein unbekannter Autofahrer war am Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr im Bereich der Einmündung Ulrichstraße/Adalbertstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer von der Ulrichstraße aus in die Adalbertstraße abgebogen. Hier kollidierte er mit einem geparkten Auto, dieses wurde wiederum auf ein zweites geparktes Auto geschoben. Ein Anwohner hörte den Unfall. Von seinem Fenster aus sah er einen Kleinwagen, der an der Unfallstelle erst zurücksetzte und anschließend vorwärts flüchtete. Nähere Hinweise zu dem Auto oder dem Fahrer liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand 6.500 Euro Sachschaden.

An der Gregorstraße kam es zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Beschädigt wurde ein geparkter weißer Renault Twingo. Das Auto stand am Straßenrand. Der Schaden in Höhe von 3.000 Euro ist an der Beifahrerseite zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

