POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Ermittlungen nach Schussabgabe in Waiblingen

Am Donnerstagabend (04.07.) gegen 17:45 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann, welcher mit einem 60-Jährigen im Bereich der Ludwigsburger Straße in Waiblingen unterwegs war, von zwei Männern angesprochen. Einer der beiden Männer soll gegen den 38-Jährigen und den 60-Jährigen ein Pfefferspray eingesetzt haben, während der andere einen Schuss mit einer Schusswaffe abgegeben haben soll. Der Schuss verfehlte den 38-Jährigen. Anschließend stiegen beide Personen in ein Fahrzeug und entfernten sich von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verlief negativ. Der 38-Jährige und der 60-Jährige wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt und in der Folge durch einen Rettungswagen versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich der 38-Jährige und die beiden Männer kennen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

