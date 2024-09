Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Auffahrunfall++Unfall auf Parkplatz++Verdächtige Person an der Haustür++

Weener - Auffahrunfall

Am 12.09.2024 kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Unfall auf der Graf-Edzard-Straße. Ein 18-jähriger Weeneraner befuhr mit seinem eines Pkw die genannte Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße hinter einem Fahrzeuggespann, aus Kleintransporter und Anhänger bestehend, welches von einem 50-jährigen Mann aus Bunde geführt wurde. Der Mann aus Bunde musste verkehrsbedingten Gründen halten. Den Vorgang bemerkte der 18-jährige zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Anhänger auf. Bei dem Unfall wurden der 50-jährige und sein 58-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 18-jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im geschätzten fünfstelligen Bereich. Um die Bergung und Verbringung der Fahrzeuge kümmerten sich die Unfallbeteiligten eigenständig. Die Polizei Weener war vor Ort und nahm den Unfallsachverhalt auf.

Leer - Unfall auf Parkplatz

Bei der Absicht in eine Parklücke auf einem Parkplatz am Ostersteg einzuparken streifte ein 75-jähriger Mann aus Weener am 12.09.2024 gegen 15:49 Uhr einen bereits dort geparkten Pkw Audi. Als der Mann danach ein Stück zurücksetzten wollte, gab er versehentlich zu viel Gas und prallte in einen weiteren Pkw der Marke Skoda, welcher hinter ihm geparkt war. Durch den Aufprall wurde dann der Skoda auf einen ebenfalls nebenstehend geparkten Pkw VW geschoben. An allen beteiligten Pkw entstand Sachschaden der sich insgesamt auf einen fünfstelligen Betrag beläuft. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zu der genauen Ursache eingeleitet.

Emden - Verdächtige Person an der Haustür

Der Polizei Emden wurde gestern berichtet, dass in den Stadtteilen Barenburg und Borssum eine männliche Person an Haustüren geklingelt und sich als Mitarbeiter der Emder Stadtwerke ausgegeben hätte. In den bislang polizeilich gemeldeten Fällen habe der Mann behauptet, das Wasser abstellen zu müssen. Eine Anwohnerin, bei welcher der Mann vorstellig wurde, hatte umgehend die Stadtwerke kontaktiert und die Mitteilung bekommen, dass derzeit keine Mitarbeiter unterwegs seien. Die betroffenen Anwohner haben die fremde Person nicht in die Wohnräumlichkeiten gelassen. Der verdächtige Mann soll ca. 170 groß und von etwas kräftigerer Statur sein. Er war mit einem blauen Anorak und einer blauen Basecap bekleidet. Zudem führte er ein angebliches Ausweisdokument und einen Aktenordner mit sich, um einen amtlichen Eindruck zu hinterlassen. Er soll die jeweilige Örtlichkeit als Beifahrer eines schwarzen Pkw verlassen haben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf, auf keinen Fall fremde Personen in die Wohnung zu lassen.

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell