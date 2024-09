POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 15.09.2024 kam es gegen 11:40 Uhr auf der B210 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, welche sich bis zur BAB 31 fortsetzte. Ein Zeuge fuhr auf der B210 aus Aurich kommend in Fahrtrichtung Emden, als in Höhe Suurhausen der unbekannte Beschuldigte mit seinem Pkw zunächst sehr dicht auf den Pkw des Zeugen auffuhr. Der Beschuldigte überholte den Pkw des Zeugen und den davor befindlichen Pkw, wobei er die dortige Sperrfläche und die Linksabbiegerspur des Gegenverkehres überfuhr. Dabei musste ein entgegenkommender Pkw, laut Angaben des Zeugen, stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend scherte der Beschuldigte wieder vor dem Pkw des Zeugen ein. Im weiteren Verlauf befuhren die beiden Parteien die B210 bis zur Anschlussstelle der BAB 31 Emden-Mitte. Im zweispurigen Verlauf der B210 konnte der Zeuge am Pkw des Beschuldigten vorbeifahren und durch einen Blick in den Pkw den Beschuldigten wie folgt beschreiben: - Männlich, ca. 45 Jahre alt - Ca. 2 m groß - Glatze, bzw. sehr wenige, kurze Haare - Brillenträger - Braune Lederjacke. Nach dem Befahren der A31 in Richtung Leer fuhr der Zeuge auf dem Überholfahrstreifen, als der Beschuldigte ihn rechtsseitig überholte. Dabei fuhr der Beschuldigte dem vor dem Zeugen fahrenden Pkw mit Lichthupe auf und überholte diesen ebenfalls rechts. Anschließend überholte der Beschuldigte einen Pkw links, um danach erneut einen weiteren Pkw rechtsseitig zu überholen. Danach entfernte sich der Pkw des Beschuldigten aus dem Sichtfeld des Zeugen. Bei dem Pkw des Beschuldigten handelte es sich um einen schwarzen BMW mit Emsländer Kennzeichen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden nun gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 15.09.2024 kam es in der Zeit von 12:00 - 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heinrich-Heine-Straße in Emden. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte befuhr die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Hermann-Allmers-Straße und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der unbekannte Beteiligte ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der geparkte Pkw, ein Mercedes Vito, wurde dabei am hinteren linken Bereich beschädigt. Der beteiligte Pkw des Verursachers, ein Ford Focus, wurde bei dem Unfall vermutlich rechtsseitig beschädigt. Nun werden Zeugen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

