Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.09.2024 zum schweren Unfall in Leer

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall++

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Am 16.09.2024 kam es auf der Eisinghausener Straße um 13:18 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorradfahrer. Der 53-jährige Fahrer des Lkw befuhr die genannte Straße aus Richtung Heisfelde kommend in Fahrtrichtung Siebenbergen und hatte die Absicht, nach links in die Straße Mooräcker einzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer aus Leer, welcher in Fahrtrichtung Heisfelde unterwegs war, und prallte mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Nach einer rettungsmedizinischen Erstversorgung wurde 18-jährige mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Lkw aus Großheide erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch behandelt werden. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Am Lkw entstand ein Schaden im Frontbereich. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und eine spezialisierte Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Leer durchführen lassen. Während der Unfallaufnahme war die Eisinghausener Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell