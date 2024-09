Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht (2) + Verkehrsunfall mit leicht verletztem Beteiligten + Verkehrsunfall (Zeugensuche)++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 16.09.2024 kam es zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ringstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke den Pkw einer Leeranerin. Er entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. ES entstand dabei ein Schaden zumindest am Pkw der Leeranerin. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 16.09.2024 kam es gegen 16:30 Uhr in der Heinrich-Lübke-Straße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Moormerländer beabsichtigte vorwärts aus einer Parklücke zu fahren, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke ausparkte. Der Mann wartete, um den anderen Verkehrsteilnehmer ausparken zu lassen. Dies übersah der unbekannte Verkehrsteilnehmer und stieß dennoch mit dem Pkw des Moormerländer zusammen. Während der Mann ausstieg, um den Schaden zu begutachten, entfernte sich der Fahrer des anderen Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei diesem Verkehrsunfall entstand zumindest ein Schaden am Pkw des 64-jährigen Mannes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 18.09.2024 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Papenburger Straße in Höhe eines Stichweges der zum dortigen Drogeriemarkt führt. Eine 39-jährige Frau aus Westoverledingen beabsichtigte aus dem Stichweg auf die Papenburger Straße in Richtung Kiefernweg abzubiegen. Nachdem ein Pkw von der Papenburger Straße in den Stichweg eingebogen war ging die Frau davon aus, dass die Fahrbahn nun frei war. Sie fuhr an und übersah dabei den, hinter dem abgebogenen Pkw befindlichen, 24-jährigen Mann auf seinem Quad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Mann aus Westoverledingen leicht verletzte. Die Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Uplengen - Verkehrsunfall (Zeugensuche)

Am 18.09.2024 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Oltmannsfehner Straße. Ein 33-jähriger war mit seinem Lkw der Marke Citroen in Fahrtrichtung Neudorf unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein Pkw, Audi A6, entgegenkam. Der Fahrer des Pkw, ein 23-jähriger Mann, geriet nach links auf die Fahrspur des Lkw, sodass es zu einem Touchieren der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Verkehrsunfallaufnahme sucht die Polizei nun nach dem Zeugen, der sich während des Unfalles hinter dem Lkw befand. Der Zeuge möge sich bitte mit der zuständigen Polizei in Verbindung setzen, um das Unfallgeschehen zu klären.

