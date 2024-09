POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Diebstahl eines E-Scooter

Am 16.09.2024 kam es zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr bei dem Fahrradständer der Grundschule Bunde zu einem Diebstahl eines, mittels Kettenschloss verschlossenen, E-Scooter. Der E-Scooter ist anthrazit mit grünen Felgen, des Herstellers Axdia Odys. Am Lenkrad befand sich eine Tasche für das Kettenschloss. Dieses ließen die bislang unbekannten Täter allerdings unbeschädigt am Fahrradständer zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Zeit vom 07.09.2024, 18:00 Uhr, bis zum 14.09.2024, 09:00 Uhr, in der Stettiner Straße die linke Seite des Pkw Ford beschädigt. Der unbekannte Täter hatte den grauen Ford im Bereich der beiden Türen an der linken Fahrzeugseite mittels eines unbekannten, spitzen Gegenstandes beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden nun gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis i.V.m. Urkundenfälschung

Am 17.09.2024, gegen 22:30 Uhr, führten Beamten der Polizei Leer am Südring eine Kontrolle eines Pkw durch. Beim Aushändigen der erforderlichen Papiere (Bundespersonalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein) händigte der 41-jährige Mann aus Rhauderfehn den Beamten einen griechischen Führerschein aus. Nach eigenen Angaben lebte der Mann allerdings schon seit mehreren Jahren in Deutschland und hätte folglich seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Er wurde sodann durch die Beamten hinsichtlich des Fahrens ohne eine gültige Fahrerlaubnis belehrt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten bei einer vorläufigen Echtheitsprüfung des Führerscheins mehrere Anzeichen feststellen, die auf eine Fälschung des Führerscheins hindeuten. Dem 41-jährigen wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein, wurden sichergestellt.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Am 17.09.2024 kam es in der Zeit von 22:10 Uhr bis 22:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Schützenstraße in Emden zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Eine 50-jährige Frau aus Filsum hatte ihren Pkw, einen blauen VW Polo, auf dem Parkplatz abgestellt und ihre Handtasche, sowie eine weitere Tasche auf dem Beifahrersitz abgelegt. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit, schlug die Fensterscheibe der Beifahrertür ein und entwendete die beiden Taschen. In den Taschen befand sich die Geldbörse der Frau, sowie zwei Geldtaschen. Der Frau entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist daraufhin bitte keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu hinterlassen.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am 17.09.2024 fiel den Beamten der Polizei Emden gegen 17:00 Uhr auf der Hauptstraße ein Pkw aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Beamten beschlossen, die 43-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten den schwankenden Gang der Frau wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Die Frau wurde für eine Blutentnahme zunächst ins Klinikum und anschließend auf die Wache der Polizei Emden verbracht. Dort wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und die Schlüssel, sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr behaupten.

