Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kellerabteil

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 12.06.2024 bis Montagabend öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen und entwendeten ein Mountainbike. Das schwarze Fahrrad der Marke "Scott" hat einen Wert von ca. 400 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0156258/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell