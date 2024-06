LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen

Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Sonntagabend 21:30 Uhr, bis Montagabend, 20:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein mittels Schloss an einem Metallpfosten gesichertes Moped, welches neben einem Mehrfamilienhaus im Helenenweg in Schmalkalden abgestellt worden war. Die weiße Simson S51 hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

