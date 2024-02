Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mercedes trifft auf Traktor

Heldrungen (ots)

Am frühen Samstag Abend gegen 18:00 Uhr ereignete sich zwischen dem Kreisverkehr Heldrungen und dem Autobahnzubringer Braunsroda ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 54 - jähriger Mercedesfahrer hat infolge von Unachtsamkeit den in gleicher Richtung vor ihm fahrenden Traktor, geschwindigkeitstechnisch unterschätzt und ist, aufgrund seiner zu hohen eigenen Geschwindigkeit, in der weiteren Folge auf die landwirtschaftliche Zugmaschine aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von ca. 18.000 EUR, der Mercedesfahrer und der 37 - jährige BELARUS Fahrer mussten aufgrund ihrer leichten Verletzungen medizinisch behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, war die Unfallstelle für ca. 2 Stunden gesperrt, so dass es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen gekommen ist.

