LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 08.06.2024 bis Samstagmittag eine Garage in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl auf. Anschließend entwendete er lediglich ein paar Flaschen Bier im Wert von ca. 10 Euro, er verursachte jedoch einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0154360/2024 beim Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen ...

