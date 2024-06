Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß Radfahrer - Fußgängerin

Schmalkalden (ots)

Montagnachmittag teilte eine 69-jährige Frau der Polizei mit, dass sie gegen 12:00 Uhr in der Straße "Am Pulverturm" in Schmalkalden von einem Fahrradfahrer angefahren wurde und daraufhin gestürzt sei. Dabei hatte sie sich Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radfahrer hatte der Frau lediglich eine Telefonnummer gegeben und sei anschließend weitergefahren. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Radfahrer oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0156059/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

