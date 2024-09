Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung für den Ostalbkreis vom 01.09.2024

Aalen (ots)

Lauchheim: Tödlicher Unfall auf B29

Am Samstagabend kam es gegen 18:10 Uhr auf der B29 bei Lauchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau wollte mit ihrem SEAT aus der Hauptstraße auf die B29 nach links abbiegen. Dabei übersah sie den 26-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der B29 in Richtung Bopfingen fuhr. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Die B29 war zwischen 18:25 Uhr und 21:00 Uhr voll gesperrt. An dem Motorrad und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell