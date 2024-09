Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 31.08.2024

Stand: 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Auenwald: Kellerbrand

Aus bislang nicht abschließend bekannter Ursache kam es am Samstagmorgen gegen 06:20 Uhr im Trailhof zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus. Eine im Obergeschoß befindliche Hausbewohnerin wurde durch das beherzte Einschreiten von zwei unbeteiligten Passanten aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet und blieb unverletzt. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Diese war mit sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Schorndorf: Brand einer Wiese

Am Freitagnachmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache gegen 16:15 Uhr zu einem Brand auf einer Wiese am Ortsausgang Schorndorf in Richtung Schlichten. Durch die örtliche Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Zeugenhinweise zur Entstehung des Brandes auf einer Fläche von ca. 5x20 Metern, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Freitag wurde in Waiblingen in der Beinsteiner Straße ein geparkter Opel Astra zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr von einem unbekannten Verursacher beim Rangieren beschädigt. Ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer: 07151 950-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell