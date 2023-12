POL-HAM: Alkoholfahrt endet vor einem Lampenmast

Hamm (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 1. Dezember 17.15 Uhr bis Samstag, 2. Dezember 3.40 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Unteren Heideweg (Hamm - Westtünnen) in ein. In diesem Zeitraum hebelten sie die rückseitige Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck im Wert von ...

