POL-AA: Felllbach: Unfall auf der B14

Aalen (ots) - Backnang: Vermisster aufgefunden Der 43-Jährige, der seit heute Mittag, um 13:00 Uhr, aus Backnang-Sachsenweiler vermisst war, konnte um 20:30 Uhr im Zuge der Fahndung auf einem Waldweg bei Sulzbach an der Murr-Berwinkel gefunden werden. Dem Mann ging es den Umständen entsprechen gut. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen ...

