POL-AA: Backnang: Vermisster Mann, Personenspürhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots) - Kernen-Stetten: Unfallflucht Ein in der Bühläckerstraße geparkter Seat Ibiza wurde am Donnerstag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:50 Uhr von einem unbekannten Fahrer beim Vorbeifahren beschädigt. Am Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt in diesem Fall das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 ...

