Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 31.08.2024

Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Brand einer Papiermülltonne - Gebäudefassade beschädigt.

Am Freitagnachmittag wurde gegen 16:00 Uhr die Außenfassade eines Gebäudes durch einen Brand in der Ziegeläckerstraße in Schwäbisch Gmünd beschädigt. Ausgelöst wurde dieser durch eine zuvor am Gebäude abgestellte Papiermülltonne, welche aus bislang unbekannter Ursache gebrannt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Aalen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07361 580-0.

Aalen: Unfallflucht

Bislang unbekannter Verursacher beschädigte in Aalen in einem Parkhaus am Marktplatz am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 13:15 Uhr einen geparkten Mitsubishi Eclipse Cross. Ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell