LPI-J: Moped entwendet

Weimar (ots) - Am Samstagabend stellte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Beethovenplatz einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest und informierte die Polizei. Diese konnten den 21-jährigen Täter anschließend am Tatort antreffen. Er hatte mittels schwarzer Sprühfarbe begonnen, einen Schriftzug an einer Fassade anzubringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

