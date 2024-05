Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.50 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die Ortsverbindungsstraße von Gefell kommend in Richtung Neuhaus-Schierschnitz. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und kam letztendlich im Wald zum Stehen. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell