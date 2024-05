LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrer

Bad Lobenstein (ots) - Am Montagnachmittag wurden mehrere Männer beim Diebstahl in einem Supermarkt in Bad Lobenstein erwischt. Ein Mitarbeiter des Marktes in der Poststraße hatte die drei Personen bemerkt, als sie mehrere Artikel stehlen wollten. Bereits in der Vergangenheit soll es zu ähnlich gelagerten Vorfällen durch das Trio gekommen sein. Während der aktuellen Diebstahlshandlung hatte ein 28-Jähriger ...

