LPI-SLF: Täter bei Diebstahl erwischt

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 17.20 Uhr, befuhr der 82-jährige Fahrer eines PKW in Neustadt/Orla die Triptiser Straße in Richtung Triptis. An der Kreuzung Schleizer Straße beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigen 37-jährigen Fahrer eines PKW. Beide Unfallbeteiligte zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

mehr