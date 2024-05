Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.20 Uhr, befuhr der 82-jährige Fahrer eines PKW in Neustadt/Orla die Triptiser Straße in Richtung Triptis. An der Kreuzung Schleizer Straße beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigen 37-jährigen Fahrer eines PKW. Beide Unfallbeteiligte zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

