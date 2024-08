Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung

Heidelberg (ots)

Am 11. August 2024 soll es gegen 17:39 Uhr in der S51/ S5 auf der Strecke Heidelberg - Frankfurt am Main zu einer gefärlichen Körperverletzung gekommen sein.

Dabei soll eine bisher unbekannte männliche Person beim Halt des Zug am Haltepunkt Neu-Edingen/Friedrichsfeld einem männlichen Fahrgast unvermittelt von hinten auf den Kopf sowie ins Gesicht geschlagen haben. Der 31-Jährige Geschädigte viel daraufhin zu Boden und wurde durch ebenfalls im Zug befindliche Reisende versorgt. Diesen Moment nutze der Tatverdächtige und flüchtete aus dem Zug.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 12016 0 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell