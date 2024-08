BPOLI-KA: Mit gefälschten Papieren unterwegs

Heidelberg (ots) - Am Montagabend (05. August) hat die Bundespolizei einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann am Heidelberger Hauptbahnhof festgestellt. Gegen 21:50 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Heidelberger Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann wegen Straftaten zum Nachteil der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch das Land Rumänien ...

