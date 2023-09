Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Pension eingestiegen

Erfurt (ots)

Ein unerfreuliches Ende nahm für ein Ehepaar aus dem Voigtland ein Aufenthalt in Erfurt. Diese hatten sich in Ilversgehofen in eine Pension eingemietet. In der Nacht zu Dienstag hatten sie von ihrer Unterkunft ein Fenster offenstehen lassen. Unbemerkt stieg in dieser Zeit eine unbekannte Person in die Pension und stahl das Portemonnaie der 66-jährigen Frau mit sämtlichen Dokumenten. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und führt die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

