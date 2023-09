LPI-EF: Verkehrskontrolle mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda sind erneut zwei Wohnhäuser beschmiert worden. Am Wochenende schlugen die Täter in der Bahnhofstraße und in der Gerberstraße zu und besprühten mit blauer Farbe die Hausfassaden mit Schriftzügen. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Den Eigentümern der Häuser entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

