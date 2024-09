Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 22.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Raub in Wohnung ++ Körperverletzungen, Störung des öffentlichen Friedens und Bedrohung ++ Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen ++ Beeinflusster Pkw-Fahrer verunfallt und flüchtet ++ Körperverletzung an Taxifahrer ++ Unter Alkohol Unfall verursacht und geflüchtet ++ Fensterscheibe eingeschlagen ++ Unbekannt schlagen auf 26jährigen ein ++

Moormerland - Raub in Wohnung

Am Nachmittag des vergangenen Samstags dringen nach bisherigem Kenntnisstand gegen fünf bislang zum Teil unbekannte männliche Täter im Alter von 29 bis 44 Jahren in die Wohnung des 29 Jahre alten weiblichen und 38 Jahre alten männlichen Opfers ein. Als die Herausgabe von Bargeld verweigert wird, entwenden die Täter die Mobiltelefone der Opfer und schlagen auf diese ein. Das männliche, 38jährige Opfer wird hierdurch leicht verletzt. Zwischen Opfer und Täter wird eine Vorbeziehung bekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Körperverletzungen, Störung des öffentlichen Friedens und Bedrohung

Am frühen Samstagabend begibt sich ein 18jähriger Auricher mit einem Beil in der Hose in den Bahnhofsbereich Leer. Hier trifft er auf einen 24jährigen Leeraner, mit welchem er in Streit liegt und welcher ihm zuvor mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Der Auricher wurde hierdurch leicht verletzt. Am Bahnhof zieht er das Beil und verfolgt den Leeraner über das Bahnhofsgelände. Diverse Passanten wählen daraufhin den Notruf. Auf Grund der zunächst unklaren Lage werden diverse Funkstreifenwagen am Bahnhof eingesetzt. Der Beschuldigte kann angetroffen und zu Boden gesprochen werden. Er wird der Dienststelle der Polizei Leer zugeführt. Das Beil wird sichergestellt. Unbeteiligte werden nicht verletzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen verlässt der Auricher die Dienststelle der Polizei Leer und trifft erneut auf seinen Kontrahenten. Im Folgenden schlägt der Leeraner auf den Auricher ein. Dieser wird wieder leicht verletzt. Gegen Beide Streitparteien wurden Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Samstagmorgen befuhr ein 74jähriger zusammen mit einer 73ährigen, beide wohnhaft in dem Bereich Rhauderfehn, mit einem Pkw der Marke Nissan, die Bundesstraße 70 aus Richtung Rhauderfehn kommend, in Fahrtrichtung Leer. Zeitgleich befährt ein ebenfalls 74jähriger Rhauderfehner mit einer 21jährigen Beifahrerin aus Esterwegen in einem Pkw VW die Bundesstraße 70 aus Leer kommend, in Fahrtrichtung Rhauderfehn. Im Einmündungsbereich zum Südring missachtet der 74-jährige Fahrer des Nissans die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden Pkw VW. Es kommt zum Zusammenstoß. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die dortige Lichtzeichenanlage auf Grund eines Defektes außer Betrieb. Alle vier Insassen der Fahrzeuge wurden durch den Unfall leicht verletzt und in leeraner Krankenhäuser verbracht. Die Polizei hat die Verkehrsunfallermittlungen aufgenommen.

Westoverledingen - Beeinflusster Pkw-Fahrer verunfallt und flüchtet

Gegen Mitternacht befuhr ein 18jähriger Rhauderfehner mit seinem Pkw der Marke VW die Breinermoorer Straße in Fahrtrichtung Backemoorer Straße. Er kam von der Fahrbahn ab und geriet gegen eine Leitschutzplanke. Im Folgenden überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort. Da schwerere Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte wurden intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben den Diensthunden der Polizei wurden ebenfalls die Drohnengruppe der Feuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Breinermoor eingesetzt. Mittels der Drohne konnte der Flüchtende in einem Feld festgestellt werden. Nach weiteren fußläufigen Fluchtversuchen wurde der Rhauderfehner schließlich durch die Polizei gestellt und der Dienststelle der Polizei Leer zugeführt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Im weiteren Verlauf ergab ein Urinvortest eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Der Test reagierte positiv auf mehrere Wirkstoffe. Zudem wurden bei dem nun Beschuldigten Betäubungsmittel aufgefunden, welche beschlagnahmt wurden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein ebenfalls beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hesel - Körperverletzung an Taxifahrer

Gegen Mitternacht wurde der Polizei ein aggressiver Taxigast gemeldet. Ein 25jähriger aus dem Bereich Holtland schlug während der Fahrt dem 45jährigen Taxifahrer unvermittelt gegen den Kopf. Der leicht verletzte Taxifahrer aus Hesel konnte sein Fahrzeug auf einen nahegelegenen Parkplatz lenken und die Polizei verständigen. Der Beschuldigte wurde auf Grund seiner Alkoholisierung der Dienststelle der Polizei Leer zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Unter Alkohol Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagabend bemerkten Anwohner im Immegaweg, wie ein 38jähriger aus Emden mit seinem Pkw einen Gartenzaun beschädigte und sich danach mit seinem Pkw entfernte. Da die Zeugen das Kennzeichen benennen konnten, wurde der Emder von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er mit 1,67 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Emder wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Emden - Fensterscheibe eingeworfen

Am Freitagabend wurde in der Cirksenastraße von unbekannten Tätern die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses beschädigt. Die Täter verwendeten dafür einen Stein, so dass die Scheibe komplett zerstört wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Unbekannte schlagen auf 26jährigen ein.

In einer Lokalität der Neutorstraße wurde in der Nacht zu Sonntag ein 26jähriger Emder von unbekannten männlichen Tätern angegriffen, als das Opfer gerade die Toilette aufsuchen wollte. Die beiden Täter schlugen gemeinschaftlich auf das Opfer ein, dass dadurch verletzt und ambulant behandelt werden musste. Zeugen zum Tathergang melden sich bitte bei der Polizei Emden

