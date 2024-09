PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrräder entwendet +++ Mehrere Fahrzeuge im Hochtaunus beschädigt +++ Einbrecher in Wohnhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrräder entwendet,

Wehrheim, Am Bahnhof, Bad Homburg, Am Weidenring, Mittwoch, 11.09.2024 07:55 Uhr bis Sonntag, 15.09.2024, 16:00 Uhr

(ms) Vergangene Woche wurden in Bad Homburg sowie Wehrheim zwei Fahrräder entwendet. Bereits am Mittwoch schlug ein Dieb am Wehrheimer Bahnhof zu und stahl ein dort abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke "Bulls" im Wert von etwa 3.300 Euro. Auch in Bad Homburg wurde in der Straße "Am Weidenring" ein durch ein Schloss gesichertes silberfarbenes Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von circa 3.400 Euro entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise von möglichen Zeuginnen und Zeugen nehmen die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 und die Polizeistation Bad Homburg unter der (06172) 120-0 entgegen.

2. Mehrere Fahrzeuge im Hochtaunus beschädigt, Bad Homburg, Erlenweg, Königstein, Falkensteiner Straße, Schmitten, Hattsteiner Straße, Mittwoch, 11.09.2024, 19:30 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 11 Uhr

(ms) Innerhalb der letzten Woche wurden im Hochtaunuskreis mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte mutwillig beschädigt. In Schmitten wurde zwischen Mittwoch und Sonntag ein in der Hattsteiner Straße geparkter, roter Opel Insignia lädiert. In Bad Homburg und Königstein wurden von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag im Erlenweg ein grauer Toyota Corolla sowie ein brauner Porsche Cayenne in der Falkensteiner Straße von unbekannten Tätern zerkratzt. Der Sachschaden hierbei wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Bad Homburg werden Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0, in Königstein unter der (06174) 9266-0 und in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Einbrecher in Wohnhaus,

Kronberg, Oberhöchstadt, Sudetenring, Freitag, 13.09.2024, 21.30 Uhr bis 22.20 Uhr

(da)Am Freitagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in Kronberg-Oberhöchstadt eingestiegen. Zwischen 21.30 Uhr und 22.20 Uhr gelangten die Unbekannten zum Haus im Sudetenring. Über den Balkon gelangten sie zu einer Wohnung im ersten Stock, wo sie die Innenräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit Bargeld gelangten sie anschließend vermutlich erneut über den Balkon ins Freie und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell