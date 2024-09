PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Diebstahl von E-Bike +++ Diebstahl aus Zigarettenautomat +++ Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden +++ Einbrecher am Werk +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung von Freitag, den 13.09.2024 bis Sonntag, den 15.09.2024 Polizeistation Bad Homburg

1. Diebstahl von E-Bike

61350 Bad Homburg v.d. Höhe, An der Gedächtniskirche

Freitag, 13.09.2024, 18:00 Uhr - Samstag, 14.09.2024, 08:00 Uhr

Einem bislang unbekannten Täter gelang es zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 08:00 Uhr ein mittels Kettenschloss gesichertes E-Bike aus einem Fahrradständer zu entwenden. Im Anschluss floh der unbekannte Täter samt Beute in unbekannte Richtung. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 4.400EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120 - 0.

2. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Zigarettenautomat

61350 Bad Homburg v.d. Höhe, Gluckensteinweg

Sonntag, 15.09.2024, 05:23 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter macht sich am frühen Sonntagmorgen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Hierbei wird gewaltsam versucht an den Inhalt das Automaten - Bargeld und Zigaretten zu gelangen, der Automat wird stark beschädigt. Der Täter flüchtet im Anschluss samt Diebesgut in unbekannte Richtung. Über die Höhe des Diebesguts ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden wird auf 10.000EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06171 / 2712 - 0.

Polizeistation Oberursel:

1. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

61440 Oberursel, Herzbergstraße

Samstag, 14.09.2024, 16:55 Uhr

Am Samstag, 14.09.2024 um 16:55 Uhr kam es in der Herzbergstraße in Oberursel zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die 15-jährige Fahrradfahrerin befuhr dabei die Herzbergstraße in Richtung Freiligrathstraße. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer kam der Fahrradfahrerin hierbei in der Mitte der Fahrbahn entgegen, weswegen sie ausweichen musste. Dabei stieß sie gegen einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten weiteren PKW und stürzte zu Boden. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht am Handgelenk. Der geparkte PKW wurde am Außenspiegel beschädigt, die Höhe des Sachschadens wird vorläufig auf mindestens 100EUR geschätzt. Der für den Unfall ursächliche PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06171 / 6240 - 0.

2. Sachbeschädigungen an PKW

61449 Steinbach (Taunus), Siemensstraße

Freitag 13.09.2024, 19:30 Uhr - Samstag, 14.09.2024, 11:00 Uhr

In der Nacht von Freitag, 13.09.2024 auf Samstag 14.09.2024 wurden mehrere Reifen an PKW zerstochen. Die PKW waren auf dem Parkplatz auf der Rückseite eines Wohnhauses geparkt. An drei PKW wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 500EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06171 / 6240 - 0.

Polizeistation Usingen:

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Körperverletzung

61267 Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße / Robert Bosch Straße

Freitag, 13.09.2004, 23:15

Am Freitag, den 13.09.2024, missachtete um 23:15 Uhr ein 24 Jahre alter Usinger mit einem blauen BMW M3 an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße Ecke Robert-Bosch-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden grauen 3er BMW, der von einem 23 Jahre alten Grävenwiesbacher gefahren wurde. Nach dem Unfall kam es zwischen dem Usinger und dem Grävenwiesbacher noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 24 Jahre alte Unfallverursacher aus Usingen alkoholisiert war und keinen Führerschein besaß. Auch trat der Unfallverursacher, während der Unfallaufnahme, nochmals unvermittelt dem Grävenwiesbacher in den Bauch. Bei dem Unfallverursacher wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung eingeleitet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf 25.000EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Grävenwiesbacher wurde in Folge der Auseinandersetzung leicht verletzt.

2. Einbruch in Einfamilienhaus

61279 Grävenwiesbach, Am Sonnenberg

Freitag, 13.09.2024, 20:30 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 10:50 Uhr

In der Nacht von Freitag, den 13.09.2024 auf Samstag, den 14.09.2024, kam es in der Straße Am Sonnenberg in Grävenwiesbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort wurde ein Fenster des Hauses aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen hier aktuell noch nicht vor. Der Schaden am Fenster wird auf 1.000EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06081 / 9208 - 0.

3. Hase ausgewichen, Schutzplanke getroffen

Kreisstraße 739 zwischen Niederlauken und Usingen

Samstag, 14.09.2024, 15:08 Uhr

Am Samstag, den 14.09.2024, kam es gegen 15:08 Uhr auf der K739 zwischen Niederlauken und Usingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 39 Jahre alte Frau aus Weilrod wich hier mit einer schwarzen Mercedes-Benz C-Klasse erfolgreich einem Hasen aus, der über die Fahrbahn hoppelte. Hierbei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 6.000EUR und der Mercedes-Benz musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei weist diesbezüglich darauf hin, Wildtieren auf der Fahrbahn nicht auszuweichen, sondern lieber eine Gefahrenbremsung durchzuführen und bereits im Vorhinein die Geschwindigkeit so anzupassen, dass ein rechtzeitiges Anhalten noch möglich ist.

Polizeistation Königstein im Taunus:

Keine presserelevanten Ereignisse im Berichtszeitraum

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell