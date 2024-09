PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kellerabteile aufgebrochen+++Betrüger erbeutet mehrere Tausend Euro+++Flucht nach Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kellerabteile aufgebrochen,

Bad Homburg, Am Weidenring, Dienstag, 10.09.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 11.09.2024, 08:00

(ms) Anfang der Woche wurden in Bad Homburg mehrere Kellerabteile einer Tiefgarage aufgebrochen. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer gemeinschaftlich genutzten Tiefgarage in der Straße "Am Weidenring". Dort hebelten die Einbrecher mehrere Kellerabteile auf und durchsuchten die einzelnen Parzellen. Die Täter erbeuteten hierbei verschiedene Elektrogeräte, ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Betrüger erbeutet mehrere Tausend Euro, Friedrichsdorf, Frankenweg, Dienstag, 10.09.2024, 19:30 Uhr

(ms) Ein Betrüger gab sich gegenüber einem 64-Jährigen Friedrichsdorfer via SMS als dessen Sohn aus. Der Täter brachte den Mann durch geschickte Gesprächsführung dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen. Insgesamt erlangte der Betrüger so circa 5.700 Euro, bevor der 64-Jährige misstrauisch wurde und den Schwindel bemerkte. Die Varianten dieser Art des Betrugs oder des Schockanrufs sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Organe der Rechtspflege, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Verwandte aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder muss Geld vorgestreckt werden oder eine Kaution geleistet werden. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf oder löschen die Nachricht! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

3. Flucht nach Verkehrsunfall,

Usingen, Hattsteiner Allee, Dienstag, 10.09.2024, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 11.09.024, 13:20 Uhr

(ms) In Usingen beschädigte ein Unbekannter im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und flüchtete. Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag befuhr der Täter die Hattsteiner Allee in Richtung Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 32 touchierte er ein am Fahrbahnrand geparkten beigefarbenen Suzuki Ignis. Hierbei entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell