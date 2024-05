Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jährige ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Lennestadt (ots)

Am Freitag (3. Mai) haben Polizeibeamte gegen 19 Uhr an der Einmündung "Auf'm Kamp" / "Burbecker Straße" einen Pkw angehalten und kontrolliert. Am Steuer saß eine 16-Jährige, die keinen Führerschein besaß. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Um eine Blutprobe zu entnehmen, sollte die Fahrerin zur Polizeiwache gebracht werden. Während des Transports sowie auf der Polizeiwache leistete die Jugendliche erheblichen Widerstand. Nachdem schließlich eine Blutprobenentnahme erfolgte, übergaben die Polizisten die 16-Jährige an eine erziehungsberechtigte Person. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

