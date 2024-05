Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Führerschein sichergestellt

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (5. Mai) haben Zeugen gegen 13:50 Uhr der Polizei einen verdächtigen Pkw gemeldet. Die Melder gab an, dass ein Fahrzeug von Schmallenberg in Richtung Lennestadt in "Schlangenlinien" fahren und die Verkehrssicherheit gefährden würde. Polizeibeamten gelang es, auf der B236 zwischen Saalhausen und Gleierbrück den Pkw anzuhalten. Bei der Kontrolle erhielten die Beamten den Eindruck, dass die 85-jährige Fahrerin körperlich nicht in der Lage war, einen Pkw sicher zu führen. Sie stellten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell