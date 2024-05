POL-OE: Unbekannte beschädigen zahlreiche Schilder

Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch (1. Mai) auf Donnerstag (2. Mai) in Olpe mehrere Motorroller entwendet. Zum einen wurde ein Motorroller, der auf einem Grundstück in der Straße "Zum Lindenborn" geparkt war, zwischen 20:30 Uhr und 9 Uhr gestohlen. Zeugen konnten diesen jedoch am Vormittag in der Nähe eines Feldwegs auffinden. Der Motorroller war allerdings beschädigt. Der Sachschaden lag ...

