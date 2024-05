POL-OE: Verdacht: 47-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Olpe (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstag (2. Mai) gegen 12:20 Uhr in dem Kreisverkehr "Am Bratzkopf / Stellwerkstraße" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Krad den Kreisverkehr. Zeitgleich wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Stellwerkstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ...

mehr