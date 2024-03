Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektionen Merzig und Saarburg/ Ernüchternde Bilanz eines Sonntag

Saarburg/ Merzig (ots)

Im Rahmen der monatlichen Gespräche zwischen den Polizeiinspektionen Merzig und Saarburg wurden zeitgleich stattfindende Verkehrskontrollen im Bereich der Moselstrecken in Rheinland- Pfalz und dem Saarland für den vergangenen Sonntag,10.03.2024, vereinbart. Die festgestellten Ergebnisse werden in einer gemeinsamen Presseveröffentlichung dargestellt.

Die beiden Inspektionsleiter aus Merzig und Saarburg zeigen sich über die Vielzahl der festgestellten Verstöße von Kraftfahrzeugführern "ernüchtert".

Peter Groß, Leiter der Polizeiinspektion Merzig: "An eine jemals solch hohe Anzahl von durchgeführten Blutproben an einem Abend kann ich mich nicht erinnern. Offensichtlich stören sich viele Verkehrsteilnehmer nicht daran, sich angetrunken, betrunken oder unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter das Steuer zu setzen." So wurden bei 14 FahrzeugführerInnen Blutentnahmen angeordnet und zwei Führerscheine direkt sichergestellt.

Bei insgesamt 68 unter Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfällen im Jahr 2023 kamen im Bereich der PI Merzig bei 38 Verkehrsunfällen Personen zu Schaden.

"Die damit einhergehenden Gefahren für sich und auch andere, dürfte jedem bewusst sein" führt Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg fort. Erst in der Presseveröffentlichung zur Verkehrsunfallstatistik am 1. März 2024 haben wir darauf hingewiesen und entsprechende Kontrollen angekündigt: "Wer trinkt, der fährt nicht! Was so einfach klingt, ist aber nach wie vor ein Thema."

Bei 42 Verkehrsunfällen im Jahr 2023 kamen im Bereich der PI Saarburg bei 15 Verkehrsunfällen Menschen zu Schaden.

Die Ergebnisse der Verkehrskontrollen am Sonntag, 10.03.2024:

Saarland:

8 x Strafanzeigen gem. § 316 StGB Alkohol, 6 x Verstoß 24a Abs. 2 StVG Betäubungsmittel, 3x Verstoß § 24a StVG Alkohol

PI Saarburg:

1 x 316 StGB, 3 x Verstoß § 24a StVG Alkohol, 4 x präventive Führerscheinsicherstellung nach Alkoholkonsum

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell