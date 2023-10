Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Opel beschädigt

Thuine (ots)

Am 23. Oktober kam es zwischen 10 und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Thuine zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Opel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell