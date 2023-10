Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mutmaßlicher Täter nach Raub festgenommen

Lingen (ots)

Am 22. Oktober kam es in der Dorfstraße in Lingen zu einem Raub auf eine 83-Jährige. Dabei griff der bislang unbekannte Täter nach einem kurzen Gespräch das Opfer an und verlangte den Schlüssel zu ihrem Pkw Kia Venga. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter verließ das Grundstück mit dem Pkw in unbekannte Richtung (wir berichteten). Durch die intensiven Ermittlungen der Polizei Lingen konnte bereits am Donnerstag ein mutmaßlicher Täter in Lingen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser ordnete schließlich eine Untersuchungshaft an.

