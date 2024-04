Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Alleinunfall

72-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rees (ots)

Am Sonntag (28. April 2024) gegen 15:30 Uhr stürzte ein 72-jähriger Pedelecfahrer aus Isselburg, als er von der Groiner Allee in Richtung Speldroperstraße unterwegs war. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs kam der 72-Jähriger aus derzeit nicht bekannten Gründen zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Ersthelferin kümmerte sich sofort um den Mann und um den Verbleib seines Rades. (as)

