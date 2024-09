PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Porsche aus Parkhaus gestohlen +++ Nur Ärger mit falschen Handwerkern +++ Mini Cooper zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Porsche aus Parkhaus gestohlen,

Kronberg, Berliner Platz, Dienstag, 10.09.2024, 2 Uhr bis 3 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Kronberg einen hochwertigen Porsche gestohlen. Der grüne Porsche 356B stand über Nacht im Parkhaus am Berliner Platz. Gegen 2 Uhr fuhren die drei Täter in einem 1er BMW mit belgischem Kennzeichen in das Parkhaus und begaben sich schließlich zu dem Porsche im Wert von über 100.000 Euro. Dort schlossen sie den hochwertigen Sportwagen kurz und fuhren mit ihm und dem BMW in unbekannte Richtung davon. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer, die alle ihre Gesichter maskiert hatten. Der erste Täter trug eine dunkle Kopfbedeckung, eine helle Maske, eine schwarze Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, blaue Jeans, dunkle Schuhe und eine blaue Tasche. Der zweite trug eine dunkle Mütze, eine schwarze FFP2-Maske, eine schwarze "North Face"-Jacke, blaue Hose, schwarzweiße Turnschuhe und eine schwarze Umhängetasche. Der dritte Täter trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken, eine schwarze Maske, schwarze Hose und helle Turnschuhe. Das Trio wurde bei der Tat von der Videoüberwachung des Parkhauses gefilmt. An dem gestohlenen Porsche waren zuletzt die Kennzeichen "HG-TF 356" angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Nur Ärger mit falschen Handwerkern,

Glashütten, Idsteiner Weg, Montag, 09.09.2024, 15.30 Uhr

(da)Ein falscher Handwerker hat sich am Montag in Glashütten an einer Dachrinne zu schaffen gemacht und nur Schaden angerichtet. Gegen 15.30 Uhr klingelte er an einer Wohnung im Idsteiner Weg und bot an, die Dachrinne zu erneuern. Hierfür bot er absichtlich einen zu niedrigen Preis an und während die Bewohner noch überlegten, ob sie das Angebot annehmen wollten, begann der "Handwerker" bereits, die Rinne vom Dach zu reißen. Als die Bewohner zurückkamen, verlangte der Handwerker einen weitaus höheren Betrag für die Beseitigung des von ihm verursachten Schadens und für die anschließende Instandsetzung. Erst als ihm mit der Polizei gedroht wurde, ergriff er die Flucht. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung.

3. Mini Cooper zerkratzt,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Ober-Erlenbacher Straße, Montag, 09.09.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 9 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Ober-Erlenbach ein Auto beschädigt. Der betroffene schwarze Mini Cooper parkte zwischen 17 Uhr und 9 Uhr in der Ober-Erlenbacher Straße in Höhe der Hausnummer 24. In dieser Zeit machten sich die Täter an dem Mini zu schaffen und zerkratzten ihn rundum. Dabei entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Daher bittet die Polizeistation Bad Homburg um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

