PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Handwerker dringen in Wohnung ein +++ Rentnerin Portemonnaie geklaut +++ Fahrräder aus Garage gestohlen +++ Jugendlicher auf Schulweg angefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Handwerker dringen in Wohnung ein, Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 12.20 Uhr bis 12.40 Uhr

(da)Falsche Handwerker sind am Donnerstag in die Wohnung einer Rentnerin in Bad Homburg eingedrungen. Gegen 12.20 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Louisenstraße. Ein Mann im Blaumann stand vor der Tür und erklärte, dass es im Keller des Hauses einen Wasserschaden gegeben habe und er deshalb die Leitungen in der Küche überprüfen müsse. Die fast 90-jährige Dame ließ den Mann arglos in ihre vier Wände. Dort lenkte er die Frau gezielt ab, indem er sie Küchenschränke ausräumen ließ. Währenddessen betrat ein Komplize unbemerkt die Wohnung, durchsuchte die restlichen Räume nach Bargeld und wurde leider auch fündig. Besonders dreist: Der vermeintliche Handwerker verlangte noch 350 Euro von der Dame, bevor er ging, da er nun Ersatzteile in einem Baumarkt besorgen müsse. Glücklicherweise ging die Rentnerin auf diese unverschämte Forderung nicht ein. Bei dem "Handwerker" soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit einem dichten schwarzen Vollbart gehandelt haben. Er sei mit einem dunklen Blaumann bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Rentnerin Portemonnaie geklaut,

Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 18.52 Uhr

(da)Ein Dieb hat am Donnerstag einer Rentnerin aus Bad Homburg das Portemonnaie gestohlen. Die Dame befand sich kurz vor 19 Uhr mit ihrem Rollator in einem Drogeriemarkt in der Louisenstraße am Marktplatz. Hier rempelte ein bislang unbekannter Mann die Frau gezielt von hinten an, um ihr in dem dadurch entstandenen Überraschungsmoment die Geldbörse aus der Einkaufstasche zu stehlen. Anschließend verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann mit braunen, kurzen Haaren. Er trug dunkle Oberbekleidung, darüber eine beige Steppjacke und eine dunkle Hose. Die Polizeistation Bad Homburg fahndet nun nach dem Mann und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fahrräder aus Garage gestohlen,

Grävenwiesbach, Michael-Ende-Straße, Mittwoch, 11.09.2024, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 12.09.2024, 7.45 Uhr

(da)Gleich an zwei Adressen haben Unbekannte in Grävenwiesbach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Fahrräder gestohlen. Zwischen 20.30 Uhr und 7.45 Uhr drangen sie in eine verschlossene Garage sowie eine Gartenhütte, beide in der Michael-Ende-Straße, ein und entwendeten die dort abgestellten Fahrräder. Es handelt sich um drei E-Bikes im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Da bisher keine Täterhinweise bekannt sind, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Jugendlicher auf Schulweg angefahren, Friedrichsdorf, Färberstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 13.30 Uhr

(da)In Friedrichsdorf ist am Donnerstag ein Jugendlicher auf dem Schulweg angefahren worden. Der 14-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Weg zur Schule. Dazu befuhr er die Färberstraße in Richtung Burgholzhausen. Hinter ihm fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Ford. Am Kreisverkehr in Höhe der Schule wollte der 14-Jährige vor dem Kreisel über den Zebrastreifen fahren und so die Färberstraße kreuzen. Dabei erfasste der Ford den Jungen und es kam zum Unfall. Der 80-Jährige habe sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen wieder in sein Auto gesetzt und sei weitergefahren. Zeugen und der verunfallte Junge seien ihm jedoch gefolgt und hätten erfolgreich seine Personalien eingefordert. Kurz darauf klagte der 14-Jährige über Schmerzen, weshalb ein Rettungswagen gerufen wurde, der ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Gegen den 80-Jährigen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell