Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Apolda (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Mittwoch, dem 08.11.2023, gegen 16:30 Uhr entwendeten die Beschuldigten aufgrund eines zuvor gefassten gemeinsamen Tatentschlusses in den Geschäftsräumen einer Drogeriefiliale in der Straße des Friedens in 99510 Apolda Kosmetika im Wert von knapp 703 EUR, um die Waren ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Hierbei eigneten sich die Unbekannten insgesamt 32 Artikel widerrechtlich an und entfernten sich aus dem Markt, ohne zu bezahlen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03644 541 0 oder per Mail an PI.Apolda@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten das Aktenzeichen 295890/2023 mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell