POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.09.2024

++ Verkehrsunfallflucht + vers. gefährliche Körperverletzung + Verkehrsunfall++

Bunde - Verkehrsunfallflucht

Am 22.09.2024 kam es gegen 17:45 Uhr auf der A280, Richtungsfahrbahn AD Bunde, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 59-jähriger Luxemburger befuhr mit seinem Gespann, Pkw und Wohnwagen, den Hauptfahrstreifen. Auf Höhe der Anschlussstelle Bunde-West beabsichtigten mehrere Pkw auf die A280 aufzufahren. Daher setzte der Fahrer des Gespanns seinen Blinker, um auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er den, mit hoher Geschwindigkeit, heranfahrenden bislang unbekannten Beteiligten. Der unbekannte Beteiligte fuhr, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, zwischen dem Pkw des Luxemburgers und der Mittelschutzplanke vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem linken Zusatzaußenspiegel des Gespannes und der rechten Seite des unbekannten Pkw. Durch den Aufprall geriet der Pkw mit dem Wohnwagen ins Schleudern und wurde zunächst gegen die Mittelschutzplanke gedrückt und blieb dann nach einer Drehung auf dem Beschleunigungsstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der 59-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw jedoch war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle mittels eines Abschleppdienstes geborgen werden musste. Der unbekannte andere Beteiligte entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun die Fahrer der Pkw, die während des Unfallgeschehens auf die A280 aufgefahren sind, als Zeugen, sowie den bislang unbekannten Beteiligten selbst.

Emden - vers. gefährliche Körperverletzung

Am 23.09.2024 kam es gegen 18:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Fritz-Reuter-Straße zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-jähriger Emder hatte, aufgrund früherer Streitigkeiten zwischen ihm und dem 45-jährigen Opfer, versucht diesen mit einer Eisenstange zu schlagen. Das Opfer konnte dem Schlag ausweichen und blieb somit unverletzt. Die beiden Männer konnten durch umstehende Personen getrennt werden, sodass die Situation beim Eintreffen der Polizei ruhig war. Der 34-jährige Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Emden - Verkehrsunfall

Am 23.09.2024 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neutorstraße. Eine 63-jährige Emderin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radschutzstreifen linksseitig der Neutorstraße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Willem-Mennen-Straße, beabsichtigte sie die Straße zu kreuzen. Gleichzeitig befuhr eine 29-jährige Emderin mit ihrem Pkw die Willem-Mennen-Straße in Fahrtrichtung Neutorstraße und beabsichtigte in diese in Richtung Innenstadt einzubiegen. Hierbei übersahen sich beide Beteiligte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht, am Fahrrad und Pkw entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

