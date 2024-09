Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raser des Tages: Duisburg gegen Oberhausen

Oberhausen (ots)

Es war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen am letzten Mittwochnachmittag (04.09.) in Oberhausen um den Titel "Raser des Tages". Die Spannung auf der Von-Trotha-Straße lag bereits an dem sommerlichen Tag in der Luft; sie kennen sicher das Gefühl wie kurz vor einem Gewitter, kurz bevor es blitzt... Die Piste: Eine etwa 1.400 Meter lange Strecke, benannt nach dem ersten Bürgermeister von Sterkrade, zweigeteilt durch einen Kreisverkehr. Der Parkour bietet zudem eine Schule samt 30er-Limit, durch Schilder gekennzeichnet. Aber was sind schon Schilder?

Mit einem Donnern schoss ein Pkw-Pilot aus Duisburg über den Asphalt, ein roter Blitz signalisierte dem heutigen Teilnehmer, dass er im Rennen um den Titel ganz weit vorne ist. Den imaginären "Doppelt so schnell als erlaubt!"-Orden konnte er sich sofort umhängen: 71 km/h, das offizielle Ergebnis nach Abzug der Toleranz! "Der Duisburger hat sich selbst durch die Vorsicht-Kinder-Schilder nicht ablenken lassen und sich die zwei Punkte, 400 Euro Bußgeld und einen Spritspar-Monat wirklich verdient", so ein Kommentator (den es nicht wirklich gibt). Ganz knapp mit 61 km/h bestieg ein Oberhausener dann wenig später den 2. Platz auf dem Treppchen. Silberner Trostpreis: -260 Euro, dafür aber ebenfalls zwei Zähler und vier Wochen wohlverdiente Lenkrad-Pause.

Glückwunsch...

Raser setzen ihr eigenes und das #LEBEN anderer Menschen aufs Spiel. Fuß vom Gas! Es lohnt sich nicht!

