POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (30.08. bis 05.09.) sind insgesamt sieben Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In drei Fällen blieb es beim Versuch.

In einem Fall ist die Wohnung des Opfers von den Einbrechern völlig verwüstet worden. Um dieses schockierende Erlebnis zu verhindern und die eigenen vier Wände zu schützen, bietet die Polizei kostenlose Beratung zum Thema Einbruchsschutz an.

Am 26. Oktober 2024 ist sogar ein "Tag des Einbruchsschutzes in Oberhausen" geplant. Hier stehen die vielen Produkte im Fokus, die den Einbrechern das Leben schwer machen sollen. Die Veranstaltung findet in der Anlaufstelle Marktstraße 47, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen.

