Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auf frischer Tat erwischt, festgenommen und in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Von ungewöhnlichen Geräuschen in der Nacht (02.09.), gegen 1:20 Uhr, gestört, stellte ein Zeuge fest, dass im Haus in der Bebelstraße (Alstaden), gerade zwei Einbrecher versuchten, sich Zugang zu einem Ladenlokal zu verschaffen. Als er sie daraufhin ansprach, rief einer von ihnen: "Der ruft die Bullen!" - beide flüchteten. Sofort verständigte der Zeuge die Polizei, die umgehend mit allen verfügbaren Streifenwagen nach den Flüchtigen fahndete sowie zum Tatort eilte. Und tatsächlich wurden die beiden Tatverdächtigen (14 und 15 Jahre alt, rumänischer sowie aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit) angetroffen, die zudem Tatwerkzeug mit sich führten. Die Jugendlichen, die in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Beamte der Kriminalwache sicherten die Spuren. Die Ermittlungen laufen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 14-jährige Tatverdächtige wurde entlassen; der 15-jährige Jugendliche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg richterlich vorgeführt, woraufhin Untersuchungshaft angeordnet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell