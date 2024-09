POL-OB: Ein Auffahrunfall ergibt zwei Mal Totalschaden

Polizeipräsidium Oberhausen

Einen Schaden von geschätzten 20.000 Euro hatte eine Unaufmerksamkeit zur Folge. Am Samstag (31.08.), gegen 17:40 Uhr, befuhren zwei Fahrzeuge von der Ausfahrt der A42 kommend die Kreuzung der Konrad-Adenauer-Allee, als plötzlich ein Rettungswagen diese mit Sonder- und Wegerechten befuhr. Beide Fahrer hielten an und ließen das Fahrzeug passieren. Wenige Minuten nach dem Anfahren bemerkte der 42-jährige Fahrer eines SEAT-Ibiza jedoch, dass die Autofahrer von der Konrad-Adenauer-Allee kommend bereits losgefahren worden waren und bremste ab. Ein sich hinter ihm befindlicher 62-jähriger bemerkte dies allerdings zu spät - es kam zum Auffahrunfall. Dieser war jedoch so stark, dass beide Autos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Eine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

