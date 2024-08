Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte schlagen 23-Jährigen am Emssee

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am späten Sonntagabend (25.08., 23.15 Uhr) wurde die Polizei verständigt, nachdem bislang unbekannte Männer einen 23-jährigen Mann am Emssee geschlagen und leicht verletzt hatten.

Den Erkenntnissen nach traf der 23-Jährige am Bereich des Mühlenwalls auf vier Männer. Es sei zu einem kurzen Gespräch gekommen. Unvermittelt kam es in der Folge zu einer Schlägerei, bei der der deutlich alkoholisierte 23-Jährige leicht verletzt wurde. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der junge Mann zur ambulanten Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Eine genaue Beschreibung der vier Männer war nicht möglich. Einer soll einen E-Scooter mit sich geführt haben. Alle vier seien in Richtung Seecafé geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weiteren Angaben zu dem Geschehen machen oder kann Hinweise auf die vier Männer geben? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

